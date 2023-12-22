В Ленобласти проходит ремонт семи региональных трасс

На трассе между Выборгом и поселком Возрождение (Выборгский район) обустраиваются новые подходы к посадочным площадкам.

В первой половине мая 2024 года дорожные службы Ленобласти начали ремонт на семи региональных трассах. Работы проводятся в пяти районах 47-ого региона.

В районе Всеволожска обновляется дорога между Юкками и Кузьмолово. Одновременно проводится ремонт подъезда к деревне Сярьги, сообщили в среду, 15 мая, в пресс-службе областного правительства.

В Тосненском районе дорожники заняты очисткой обочин между Федоровским и Форносово. Специалисты также уложили черновой слой асфальта возле деревни Войскорово. В Новоселье (Ломоносовский район) демонтированы старые остановки. На трассе между Выборгом и поселком Возрождение (Выборгский район) обустраиваются новые подходы к посадочным площадкам.

В Подпорожском районе работы идут на трассе от Подпорожья до станции Свирь. Планируется, что летом 2024 года в Ленинградской области будет отремонтировано около 200 км дорог.

Ранее мы сообщили о том, что летняя школа урбаниста-2024 стартует в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти пресс-службы Смольного