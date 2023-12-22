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Летняя школа урбаниста-2024 стартует в Ленобласти
Сегодня, 8:05
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Летняя школа урбаниста-2024 стартует в Ленобласти

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В этом году участникам предстоит сосредоточиться на советской застройке. Задачей является разработка проектов комплексного развития микрорайона Большие Лучки в городе Сланцы.

В Ленинградской области начинается Летняя школа урбаниста-2024. В этом году участникам предстоит сосредоточиться на советской застройке. Задачей является разработка проектов комплексного развития микрорайона Большие Лучки в городе Сланцы. Заявки на участие принимаются до 17 мая на сайте проекта.

Как сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, в 2023 году был проведен капитальный ремонт Дома культуры в Сланцах. Этот объект считался архитектурной доминантой микрорайона Большие Лучки, построенного по единому плану 50-х годов.

Владимир Цой акцентировал внимание на том, что в рамках школы предусмотрены лекционные занятия и практическая работа. Участникам будет предложен объект, на котором они смогут применить свои усилия.

Ранее мы сообщили о том, что места отдыха нерп в заказнике Ленобласти обезопасили от квадроциклов и внедорожников.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, летняя школа урбаниста-2024
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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