Места отдыха нерп в заказнике Ленобласти обезопасили от квадроциклов и внедорожников

Помощь в проведении работ на территории заказника оказало ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленобласти". Строительную технику предоставили компании "РусХимАльянс" и "Велесстрой ОП Усть-Луга".

Активисты защитили места отдыха нерп в Ленинградской области от автомобилей. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы соорудили барьер в одном из региональных заказников.

Как заявили в пресс-службе Фонда, помощь в проведении работ на территории заказника оказало ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленобласти". Строительную технику предоставили компании "РусХимАльянс" и "Велесстрой ОП Усть-Луга".

Активисты призвали владельцев внедорожников и квадроциклов избегать использования береговой линии для катания. Морским и прибрежным обитателям, а также отдыхающим, такое поведение не нравится, подчеркнули в фонде.

Ранее мы сообщили о том, что трёх ладожских нерпят спасли в Ленобласти за сутки.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99