Трёх ладожских нерпят спасли в Ленобласти за сутки

К сотрудникам Фонда друзей балтийской нерпы каждый день поступают новые животные.

За последние сутки в Фонд друзей балтийской нерпы были доставлены еще три детеныша ладожской нерпы из Ленинградской области. Информация была опубликована в группе "Спасение тюленей" в социальной сети "ВКонтакте".

На данный момент сотрудники Фонда не могут оперативно отвечать на все комментарии и подробно описывать каждого нового пациента, поскольку каждый день к ним поступают новые животные. Они также уточнили, что пока нет возможности точно указать количество проживающих в Фонде животных, поскольку их число меняется ежедневно, а иногда и ежечасно.

Окончательные данные будут опубликованы после завершения периода поступления.

Ранее мы сообщили о том, что нерпы Крошик и Шлиссик переехали "на дачу".

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99