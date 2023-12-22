Нерпы Крошик и Шлиссик переехали "на дачу"

Ластоногие обосновались в новом бассейне с панорамным видом.

Центр спасения тюленей в Репино переполнен новыми подопечными. В связи с этим, нерпы Крошик и Шлиссик временно переехали "на дачу", сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

Ластоногие обосновались в новом бассейне с панорамным видом. Крошику и Шлиссику пришёлся по душе их временный дом. Теперь они через щели наблюдают за всем, что происходит на территории Центра.

Бассейн для нерп был построен благодаря содействию Управления ветеринарии Петербурга. Он предназначается для случаев, когда в Центре спасения тюленей оказывается много животных.

Ранее мы сообщили о том, что на берегу Октябрьской набережной спасли ладожского нерпенка.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99