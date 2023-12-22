На берегу Октябрьской набережной спасли ладожского нерпенка

Малышу предстоит серьезная реабилитация, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

На Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга 8 мая спасли ладожского нерпенка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Отмечается, что детеныш сильно истощен, из-за чего не выжил бы без помощи человека. Нерпенка обнаружила поисково-спасательная служба – к ним обратились из Фонда балтийской нерпы. Малыш дожидался приезда специалистов на спасательной станции.

Детеныш уже доставлен в специализированный центр, расположенный в поселке Репино. Малышу предстоит серьезная реабилитация, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

На данный момент в Фонде друзей балтийской нерпы реабилитацию проходят 19 животных: 11 ладожских кольчатых нерп, одна – балтийская и семь серых тюленей. Большая часть ластоногих переведена на рыбное питание. Серых тюленей кормят сельдью, а нерп – мойвой.

Ранее на Piter.TV: в Фонд друзей балтийской нерпы попала пациентка из Кировска.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"