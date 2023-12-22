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В Фонд друзей балтийской нерпы попала пациентка из Кировска
Сегодня, 21:41
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В Фонд друзей балтийской нерпы попала пациентка из Кировска

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Вес нерпы составляет примерно 6 килограммов. 

В петербургский Фонд друзей балтийской нерпы поступила ладожская нерпа из Кировска. Об этом 23 апреля рассказали в пресс-службе организации.

Вес пациентки составляет примерно 6 килограммов. 

Грустно сидела на берегу на территории предприятия и была замечена его внимательными и отзывчивыми сотрудниками. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Отмечается, что в организации "будут стараться вырастить ее до нормальных росто-весовых показателей". 

Ранее стало известно о том, что Крошик закончил линять, но сильно похудел за это время и начал мерзнуть в воде. Нерпу откармливают снова.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Теги: ладожская нерпа, фонд друзей балтийского нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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