В Фонд друзей балтийской нерпы попала пациентка из Кировска

Вес нерпы составляет примерно 6 килограммов.

В петербургский Фонд друзей балтийской нерпы поступила ладожская нерпа из Кировска. Об этом 23 апреля рассказали в пресс-службе организации.

Вес пациентки составляет примерно 6 килограммов.

Грустно сидела на берегу на территории предприятия и была замечена его внимательными и отзывчивыми сотрудниками. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Отмечается, что в организации "будут стараться вырастить ее до нормальных росто-весовых показателей".

Ранее стало известно о том, что Крошик закончил линять, но сильно похудел за это время и начал мерзнуть в воде. Нерпу откармливают снова.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы