В Фонд друзей балтийской нерпы попала пациентка из Кировска

В петербургский Фонд друзей балтийской нерпы поступила ладожская нерпа из Кировска. Об этом 23 апреля рассказали в пресс-службе организации.
Вес пациентки составляет примерно 6 килограммов.
Грустно сидела на берегу на территории предприятия и была замечена его внимательными и отзывчивыми сотрудниками.
Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
Отмечается, что в организации "будут стараться вырастить ее до нормальных росто-весовых показателей".
Ранее стало известно о том, что Крошик закончил линять, но сильно похудел за это время и начал мерзнуть в воде. Нерпу откармливают снова.
Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы
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