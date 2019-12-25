В ГД предложили показывать ребенка в ЗАГСе для защиты от фиктивной регистрации

Роза Чемерис уверена, что корень проблемы с мошеннической схемой заключается в том, что сейчас в ЗАГСе не требуют показывать самого ребенка.

На российской территории следует ввести систему объективной идентификации при регистрации рождения ребенка в ЗАГСе. Такая мера требуется для того, чтобы новорожденного либо предъявляли лично, либо записывали его по цифровым метрикам, которые фиксируют врачи в первые минуты жизни младенца. Соответствующее мнение высказала в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис. Политический деятель представляет в нижней палате парламента партию "Новые люди". Законодатель отметила, что

Схема с регистрацией "виртуальных" детей ради маткапитала и пособий по липовым справкам и "свидетелям" - это вопиющий криминал. <...> Нам необходимо уходить от слепого доверия к бумажкам и вводить современную систему объективной идентификации. Роза Чемерис, депутат ГД РФ

Напомним, что министерство юстиции в целях пресечения случаев мошенничества ранее предложило отменить в стране установление материнства по заявлению от лица, присутствовавшего при родах. Основанием для установления материнства останутся документ о рождении ребенка из роддома или от врача, оказывавшего медицинскую помощь. Депутат полагает, что к доказательствам в отношении ребенка можно также отнести фотографию новорожденного, документы о проведенном медицинском осмотре.

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Фото: Piter.tv