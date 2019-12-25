Зимние свадьбы: в Ленобласти назвали бесплатные места для торжества

В регионе принимают заявления на роспись на 31 декабря.

В Ленинградской области есть бесплатные площадки для зимней свадебной церемонии. Губернатор региона Александр Дрозденко поделился списком в "Максе".

Управление ЗАГС составило перечень локаций, подходящих для зимних свадебных церемоний. В него вошли: Вепсский центр фольклора в Подпорожье, Колонный зал Дворца культуры в Сланцах, усадьба "Марьино" в Тосненском районе, Дворец культуры "Железнодорожник" в Волхове, зал "Ризалит" в Гатчине и Культурный центр "Карнавал" в Приозерске.

Также выездные площадки для проведения свадеб по проекту "Магия музейной свадьбы" откроют в Кингисеппском и Сланцевском историко-краеведческих музеях. Молодожены могут узнать о доступных датах для выездной церемонии и подать заявление на портале "Госуслуги" или при личном посещении районных ЗАГСов.

Кроме того, есть возможность оформить брак прямо 31 декабря, чтобы вступить в 2027 год уже в статусе семьи. Практика показывает, что дата пользуется спросом: в прошлом году в этот день свои отношения официально оформили 45 пар. Чтобы забронировать новогоднюю дату для регистрации, нужно успеть подать документы до 30 ноября.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 40% свадеб летом сыграли туристы.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)