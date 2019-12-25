Неизвестные включали фейковые оповещения об атаке БПЛА в Невском районе

В Невском районе Петербурга неизвестные устроили самодельную систему оповещения об атаке БПЛА.

Жители Невского района Петербурга ночью услышали несанкционированные сообщения об угрозе атаки беспилотников. Неизвестные включали записи с предупреждениями через автомобильные колонки.

Как сообщили в администрации района, в полицию поступило три звонка от местных жителей. Они рассказали о неизвестных, которые распространяли объявления без согласования с районными властями, и пытались выяснить, кто организовал такую трансляцию.

В записи звучал призыв укрыться из-за объявленной опасности БПЛА на территории Ленинградской области. Сообщения распространяли во время ночной атаки беспилотников на регион.

По информации администрации, записи включали из автомобиля. Кто именно устроил самодельную систему оповещения и с какой целью, пока не установлено.

Подписывайтесь на сообщество и канал Piter.TV, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv (архив)