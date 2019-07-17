С Лидией Федосеевой-Шукшиной простились в Москве по-ленинградски

Венок на могилу актрисы прислал президент Владимир Путин.

Актрису Лидию Федосееву‑Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем, писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным. Такое решение приняли родственники, исполняя волю самой артистки, сообщил 360.ru.

При жизни Лидия Николаевна не раз говорила, что после земной жизни хочет быть только рядом с супругом. С момента его внезапной кончины в 1974 году она бережно хранила фамилию и творческое наследие Василия Макаровича.

Церемония прощания состоялась в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Проводить актрису в последний путь собрались родные, близкие, коллеги и сотни преданных поклонников.

Актриса Галина Бокашевская поддержала особую традицию, связанную с памятью о Лидии Федосеевой‑Шукшиной. Она привезла на похороны "Ленинградские" конфеты — любимое угощение подруги. По словам Бокашевской, Лидия Николаевна бывала на Пискаревском кладбище и оставляла там конфеты в память о блокадном Ленинграде.

Венок на могилу актрисы прислал президент Владимир Путин. Кроме того, поклонники установили цифровую копию Лидией Федосеевой‑Шукшиной с помощью нейросетей, отдав таким образом дань уважения ее творчеству.

Ранее в Петербурге похоронили актера фильма "Мы из будущего" Андрея Терентьева.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)