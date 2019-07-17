Алибасов побил женщину в эфире программы "Пусть говорят": видео

Таким образом музыкальный продюсер заступился за свою жену Лидию Федосееву-Шукшину.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов устроил потасовку в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. Мужчина набросился на одну из гостей ток-шоу Ляну Фридман после того, как она нелицеприятно высказалась в адрес Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Женщина заявила, что все беды Алибасова начались с появлением Федосеевой-Шукшиной в его жизни. Она считает, что актриса должна почитать память умершего мужа — Василия Шукшина, а "не по этим мотаться в 82 года".

После этих слов Алибасов накинулся на Фридман. Он подошел к женщине и ударил ее по лицу. Гостья программы не смогла выдержать унижения и немедленно покинула студию.

Напомним, в начале лета Алибасова экстренно увезли в больницу. У него диагностировали ожоги дыхательных путей и пищевода. Известно, что он по ошибке выпил вместо йогурта средство для прочистки труб "Крот".

Ранее мы писали, что врач-гастроэнтеролог заподозрил Алибасова в инсценировке отравления.

Видео: YouTube