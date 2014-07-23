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Алибасов ответил на слухи о проблемах со здоровьем
Сегодня, 14:26
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Алибасов ответил на слухи о проблемах со здоровьем

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Сообщалось, что медики выявили у него сбой сердечного ритма.

Продюссер Бари Алибасов ответил на слухи о проблемах со здоровьем. Об этом он рассказал телеканалу "360".

В Telegram-канале Mash появилась информация, что 78-летний Алибасов срочно обратился к врачам из-за возникших проблем с сердцем. Сообщалось, что медики выявили у него сбой сердечного ритма. По словам продюсера, он находится дома и чувствует себя умеренно.

Спасибо большое, что переживаете о моем здоровье. Я всем хочу сказать огромнейшее спасибо.

Бари Алибасов, продюссер

Ранее мы сообщали, что евица Ани Лорак получила российское гражданство.

Фото: ВКонтакте / Бари Алибасов

Теги: бари алибасов, проблемы со здоровьем, слухи
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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