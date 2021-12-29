  1. Главная
Жена Алибасова ответила на слухи о болезни продюсера
Сегодня, 14:27
В соцсетях появилась информация, что продюссер якобы обращался к врачам из-за головных болей.

Продюсер Бари Алибасов с юмором отнесся к слухам о госпитализации. Об этом рассказала его жена Елена телеканалу "360".

В соцсетях появилась информация, что Алибасов якобы обращался к врачам из-за головных болей. По словам жены продюсера, они не знали об этих слухах. Елена рассказала, что ее муж продолжает много работать с артистами, в том числе с группой "На-На". Кроме того, ближе к зиме начнутся концерты Алибасова.

Фото: ВКонтакте / Бари Алибасов

