Андрей Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске

В Московской области власти ремонтируют котельные для улучшения условий по электроснабжению граждан.

Котельную, расположенную на улице Ульяновых в городе Подольске Московской области реконструировали. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360" со ссылкой на пресс-службу местного губернатора. Известно, что глава региона Андрей Воробьев лично проверил результаты ремонта на объекте, который обеспечивает теплом 15 тысяч жителей Паркового микрорайона. Уточняется, что котельная питает 63 дома, две школы, два детских сада и институт. В ходе реконструкции рабочие установили новый котел, теплообменники и систему химической водоочистки. При помощи спецоборудования при возникновении сбоев котельная будет в автоматическом режиме переведена на резервный источник электроснабжения.

Эта большая работа касается всех микрорайонов Подольска. Она предполагает и замену котельных, и модернизацию ЦТП, и установку индивидуальных тепловых пунктов — для того, чтобы в случае низких температур при прохождении зимнего сезона подача тепла была стабильной. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что на территории Подольска находится одна из самых больших в регионе систем теплоснабжения. В период с 2024 по 2026 годы власти вложат в модернизацию более трех миллиардов рублей. В результате отопление должно улучшиться у 170 тысяч местных жителей. Ранее ремонтные мероприятия прошли на котельных в Климовске, а также в микрорайоне Шепчинки. Еще на двух объектах на улицах Победы и Заводской аналогичные работы продолжаются. В 2026 году реконструкция пройдет на котельной ПЭМЗ, находящейся на Большой Серпуховской улице.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области