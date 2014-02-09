Воробьев рассказал о развитии детской медицины в Подмосковье

По его словам, в регионе работают семь медучреждений родовспоможения самого высокого уровня

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии детской медицины в регионе. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что в Подмосковье работают семь медучреждений родовспоможения самого высокого уровня. Кроме того, в прошлом году заработал детский медцентр Рошаля, где помощь по 28 профилям получают дети со всей страны. По словам главы Подмосковья, необходимо собрать сильный состав в медучреждении и наладить огромное количество оборудования. Воробьев добавил, что там ежедневно делается более 60 операций.

Ранее врач обосновала запрет татуировок подросткам.

Фото: Piter.tv