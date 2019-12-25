Врач обосновала запрет татуировок подросткам

По словам эксперта, любая татуировка приводит к попаданию в организм инородного вещества, которое может вызывать иммунные реакции.

Дерматолог Татьяна Егорова обосновала запрет татуировок подросткам. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировала предложение Госдумы о запрете татуировок для несовершеннолетних. По ее словам, данный вопрос можно рассматривать сразу с двух сторон. Егорова отметила, что любая татуировка приводит к попаданию в организм инородного вещества, которое может вызывать иммунные реакции. Кроме того, часто психика подростков нестабильна, и многие решения принимаются импульсивно.

Врач добавила, что попытки избавиться от татуировок оборачиваются дополнительными проблемами. Она уточнила, что при неправильной работе на теле может остаться ожог, который требует длительного лечения.

Фото: pxhere.com