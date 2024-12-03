В Госдуме призвали засчитывать двойной страховой стаж за годы ухода за ребенком

Сергей Миронов рассказал о проекте по укреплению положения женщины и росту демографических показателей.

Глава политической партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил изменить в стране систему исчисления страхового и трудового стажа для родителей, которые занимаются уходом за детьми до полутора лет. Документ оказался в распоряжении журналистов телеканала "360.ru". Депутат указал, что законопроект устраняет дискриминацию и повышает социальную защиту родителей, особенно речь идет о многодетных семьях. Парламентарий уточнил, что страна нуждается в поддержке демографических программ, поэтому политики находят несправедливым тот факт, что периоды ухода за детьми учитываются в страховом стаже с ограничениями.

Для нашей партии принципиально важно, чтобы труд матерей и отцов, которые занимаются воспитанием детей, признавался полноценным трудом. Потому что они выполняют тяжелую и ответственную работу, и государство должно ее ценить. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Сергей Миронов считает, что действующее шестилетнее ограничение — это абсурд, который де-юре ограничивает количество детей, которое может захотеть родить российская семья. Законопроектом депутаты предлагают внедрить более справедливый подход. Для этого требуется учитывать периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет в страховом и трудовом стаже в двойном размере. Таким образом мать четверых детей получит не шесть лет стажа, а сразу 12.

