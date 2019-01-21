В Госдуме осенью готовы обсудить возвращение продажи пива на стадионы

Профильный комитет Государственной думы по физической культуре и спорту в осеннюю сессию текущего года готов обсудить вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Соответствующее заявление в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель комитета Олег Матыцин.
Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы проводить данную работу в период осенней сессии.
Олег Матыцин, депутат ГД РФ
Напомним, что запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с первого января 2005 года. Действие федерального закона не распространялось на период проведения Чемпионата мира по футболу, который проводился в нашей стране с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета ранее высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), министерстве по спорту. Против инициативы традиционно выступают в министерстве по здравоохранению, а также федеральный проект "Трезвая Россия".
Фото: pxhere.com
