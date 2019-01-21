  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуме осенью готовы обсудить возвращение продажи пива на стадионы
Сегодня, 11:38
147
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме осенью готовы обсудить возвращение продажи пива на стадионы

0 0

Олег Матыцин рассказал о том, что вопрос прорабатывается властями.

Профильный комитет Государственной думы по физической культуре и спорту в осеннюю сессию текущего года готов обсудить вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Соответствующее заявление в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель комитета Олег Матыцин.

Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы проводить данную работу в период осенней сессии.

Олег Матыцин, депутат ГД РФ

Напомним, что запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с первого января 2005 года. Действие федерального закона не распространялось на период проведения Чемпионата мира по футболу, который проводился в нашей стране с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета ранее высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), министерстве по спорту. Против инициативы традиционно выступают в министерстве по здравоохранению, а также федеральный проект "Трезвая Россия".

В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX.

Фото: pxhere.com

Теги: госдума, олег матыцин, пиво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии