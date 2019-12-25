В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX

Депутаты назвали преимущества от подобного использования национального мессенджера иностранными гражданами в России.

Вице-спикер Государственной думы России Владислав Даванков и депутаты от фракции "Новые люди" Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе правоохранительных органов Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мигрантов устанавливать на свои гаджеты отечественный мессенджер Max и использовать его в период нахождения в нашей стране. Соответствующее заявление сделано в тексте распоряжения, который распространи ла по СМИ пресс-служба политиков. Парламентарии из нижней палаты уточнили, что такой подход со стороны государства позволит интегрировать Max с госсервисами, повысить эффективность контроля за миграционным потоком и сформировать единый безопасный цифровой канал для взаимодействия иностранцев с госорганами и работодателями. Дополнительно принимаемая мера снизит вероятность использования иностранных соцсетей и онлай-ресурсов в противоправных целях.

Считаем необходимым законодательно закрепить обязанность иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливать и использовать мессенджер Max в период нахождения в стране. документ

Фото: Piter.tv