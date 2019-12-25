В Госдуме предложили бесплатно заменять нестандартные номера машин

Сергей Миронов заметил, что в вопросе уважения государственных символов не может быть мелочей.

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Государственной думе Сергей Миронов направил письмо в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, его руководителю Антону Шалаеву с законодательным предложением в срок до шести месяцев провести бесплатную замену всех типов государственных регистрационных знаков на единый образец, включающий в себя изображение российского триколора. Соответствующий комментарий депутат дал журналистам "РИА Новостей". Парламентарий из нижней палаты уточнил, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения национального стандарта, предусматривающие обязательное изображение флага на регистрационных знаках. Для ряда категорий транспортных средств есть исключения. В частности, такси власти позволят использовать знаки старого образца. Однако при этом в стране все еще отсутствует норма, обязывающая водителей заменить знаки без триколора.

Для обеспечения упорядоченного перехода к новому стандарту предлагается установить срок замены регистрационных знаков... предусмотрев безвозмездный характер обмена для владельцев... чьи регистрационные знаки соответствуют ранее установленным стандартам и не содержат изображения государственного флага. обращение депутата ГД РФ

Депутат полагает, что реализация такого предложения обеспечит полную унификацию внешнего вида номеров, а также снизит количество спорных ситуаций и рисков для добросовестных автовладельцев, поможет государству пресечь оборот дубликатов, не соответствующих обновленному стандарту.

Миронов предложил установить солидарный налог на состояние.

Фото: Piter.tv