Миронов предложил установить солидарный налог на состояние

В Госдуме рассказали о том, что для этого требуется внести правки в федеральное законодательство.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести солидарный налог на состояние. Речь идет о налоге для сверхбогатых граждан РФ, обладающих дорогостоящим имуществом. Соответствующее заявление парламентарий из нижней палаты парламента сделал в комментарии для новостного агентства "ТАСС". Депутат указал, что подобный ежегодный солидарный налог на состояние власти ввели во Франции. Таким налогом облагается местное сверхбогатое население, чье материальное состояние на начало налогового периода превышает установленный Парижем уровень.

Самое время повысить доходы казны. Во-первых, ввести полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды. Второе - налог на роскошь. И, наконец, третье - солидарный налог на состояние. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

По мнению законодателя, предложенные им меры необходимы государству для сбалансированного федерального бюджета.

Фото: Piter.tv