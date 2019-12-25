В Госдуме рассказали, в каких случаях отец может получить маткапитал

Екатерина Стенякина объяснила, какие условия должны соблюдаться.

Материнский капитал в нескольких случаях может быть оформлен отцами, но для этого мужчине нужно подать соответствующее заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через сайт "Госуслуг" и приложить документы, подтверждающие право на выплату. Такими данными с журналистами "РИА Новостей" поделилась представитель профильного комитета Государственной думы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. Парламентарий из нижней палаты указала СМИ, что возможность у отцов воспользоваться маткапиталом предусмотрена в нескольких случаях. Речь идет о том, что человек является единственным усыновителем первого, второго или последующего ребенка, а также о ситуациях, когда мать не способна получить выплату. Для примера, последнее условие соблюдается в случае смерти женщины, лишении ее родительских прав. При подобных обстоятельствах гражданство отца не будет иметь значения.

Следует заметить, что материнский капитал, который еще называют семейным капиталом, это не деньги матери или отца, это средства, которые предоставляются государством ребенку, для того чтобы качественно улучшить условия его жизни. Поэтому право на получение маткапитала должно быть равнозначным у обоих родителей. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Екатерина Стенякина уточнила, что обычно отцы получают материнский капитал в особых обстоятельствах, поэтому при оформлении подобных социальных выплат у государстве действует заявительный порядок.

Фото: Piter.tv