В ГД осенью внесут законопроект о прогрессивной шкале маткапитала

В предыдущий раз справороссы вносили аналогичный законопроект в 2022 году, однако инициатива не была принята.

Законопроект о прогрессивной шкале материнского капитала, его увеличении и расширении на третьего ребенка будет внесен в Государственную думу в осеннюю сессию. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС сделал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов. На данный момент размер маткапитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка, доплата при рождении второго ребенка составляет 221 895 рублей (или 912 162 рубля в том случае, если семья не получала выплату за первенца). Парламентарий указал, что СРЗП с 2020 года настаивает на введении по стране прогрессивной шкалы маткапитала. Речь идет об увеличении суммы выплат с каждым ребенком.

Но мы также понимаем, что одних лишь призывов недостаточно, людям нужна поддержка. И она должна возрастать с появлением каждого ребенка в семье. А одна из самых эффективных мер господдержки - маткапитал, который нужно расширять и ориентировать на многодетность... Прогрессивная шкала даст семьям более весомую и системную поддержку. Поможет решать ключевой для демографии жилищный вопрос. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Политик обратил внимание на сведения, полученные от аналитиков о снижении продажи детских товаров в январе - июне этого года в натуральном выражении на четыре процента. При этом в большей степени сократились покупки детских колясок - на 25 процентов, детской одежды и обуви - на 21 процент, подгузников - на 15 процентов. По словам депутата, такая ситуация обусловлена сложным финансовым положением в некоторых семьях и падением уровня рождаемости в России. Сергей Миронов отмечает, что на сегодняшний день наибольшая сумма маткапитала выплачивается на первых детей, на вторых - выдаются "остатки", а на третьих детей федеральных выплат не запланировано вообще.

В Госдуму внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября.

Фото: Piter.tv