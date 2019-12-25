В Госдуму внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября

Сергей Миронов объяснил, что траты на подготовку детей у школе составляют "приличную сумму".

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым они предлагают ввести в стране ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября для приобретения родителями учебных пособий, формы, канцелярских принадлежностей для учащихся. Соответствующий текст документа распространили по СМИ сотрудники пресс-службы политиков. Автором инициативы стал лидер движения, глава думской фракции Сергей Миронов.

Средняя цена школьного набора сегодня составляет 28,7 тысячи рублей. Для мальчиков в него входит 9 и для девочек 11 предметов одежды. Сюда же надо добавить учебные пособия и канцелярские товары. На круг набегает приличная сумма, которая перед началом учебного года увеличивается за счёт летнего "сезонного" коэффициента. пояснительная записка

Сергей Миронов заметил, что власти могут на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет предоставить выплату по 28,7 тысячи рублей. Студентам вузов и техникумов предоставить от 14,3 тысяч до 21,5 тысячи рублей. Детям из малоимущих семьей – по 43 тысячи рублей. Ежегодная выплата на одного ребёнка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей до момента наступления 28-летнего возраста.

