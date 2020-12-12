В ГД хотят увеличить штрафы за установку знака "Инвалид" без разрешения

За правонарушение граждане будут платить 7,5 тысяч рублей с изъятием знака.

Депутаты Государственной думы направили на отзыв в федеральное правительство законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за установку на автомобиль опознавательного знака "Инвалид" без соответствующего разрешения. Соответствующий документ распространили сотрудники пресс-службы политиков по СМИ. Авторами проекта указаны глава профильного комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета Михаил Терентьев. Законодатели считают, что в России ща последнее время растет количество водителей, которые незаконно используют опознавательный знак "Инвалид" на своих транспортных средствах для использования возможности бесплатной парковки в платных зонах. В результате настоящий инвалид вынужден либо искать свободные специальные бесплатные места на других парковках, либо размещать свой автомобиль на свободном месте данной платной парковки и оплачивать это место по определенному тарифу.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.5 и 12.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" направлен на усиление административной ответственности за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения опознавательного знака "Инвалид". пояснительная записка

За установку на транспортное средство знака "Инвалид" без соответствующего разрешения парламентариями предлагается ввести штраф для граждан в размере 7 500 рублей. В настоящее время штраф составляет пять тысяч рублей. Дополнительно предусмотрена конфискация знака. За повторное совершение данного правонарушения граждане заплатят штраф в размере 15 тысяч рублей или лишатся прав на срок от 1одного до трех месяцев. Для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств штраф составит 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - штраф в размере одного миллиона рублей. Проект уведомляет, что во всех случаях применяется конфискация знака.

Фото: Piter.tv