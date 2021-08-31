В Госдуме проанализируют жалобы на маркетплейсы. Об этом сообщил "Коммерсантъ".
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В письме говорится об обеспокоенности бизнеса трансформацией конкурентной среды из-за изменения ценовой политики маркетплейсов.
Речь идет о скидках, предоставляемых площадками. Отмечается, что скидки могут лишать производителей возможности контролировать цены на свои товары. Кроме того, скидки позволяют маркетплейсам быстро увеличивать долю и перетягивать покупателей у офлайн-ретейлеров и онлайн-магазинов.
Ранее мы сообщали, что ФАС оштрафовала Т-банк за ненадлежащую рекламу карты.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все