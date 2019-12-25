Вице-премьер России рассказали о работе по улучшению ситуации с конкуренцией.

Реальные зарплаты на российской территории выросли в 2025 году на 4,4 процента, а уровень бедности снизилась до минимальных исторический значений по стране. Соответствующей информацией с журналистами газеты "Ведомости" поделился вице-премьер Александр Новак. Чиновник из федерального правительства добавил, что одной из ключевых задачей властей заключается сейчас в том, чтобы не допустить монополизацию рынка со стороны маркетплейсов ради поддержки конкуренции не только между платформами, но также внутри онлайн-торговых точек с продавцами,поддержать права потребителей.

Рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году. Бедность снизилась до минимальных исторических значений - 6,7% по результатам 2025 года. Александр Новак, вице-президент РФ

Александр Новак добавил, что сектор отечественной интернет-торговли и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза за период с 2022 по 2024 год. Чиновник добавил, что развитие цифровых платформ способствует децентрализации экономического роста в стране и позволяет небольшим местным предприятиям из российских регионов выходить на общенациональный внутренний рынок.

