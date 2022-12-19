Служба выдала предписание об устранении нарушения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-банк за ненадлежащую рекламу карты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что действия банка могли ввести потребителей в заблуждение. В ФАС уточнили, что радиореклама содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений, но в ней отсутствовала часть информации о лимите перечислений в другие банки. Служба выдала предписание об устранении нарушения.

Ранее мы сообщали, что ФАС выдала предупреждение Азимуту из-за разной суммы сбора за обмен авиабилетов.

Фото: pxhere.com