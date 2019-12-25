ФАС выдала предупреждение Азимуту из-за разной суммы сбора за обмен авиабилетов

Компании выдано предупреждение, которое должно быть исполнено в течение 30 дней.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение авиакомпании "Азимут" из-за необоснованного разного сбора с пассажиров. Соответствующее заявление опубликовали специалисты пресс-службф надзорного ведомства. В компании пояснили, что воздушный перевозчик необоснованно установил разный размер сбора с пассажиров за обмен и возврат билета. Согласно действующему законодательству в сфере воздушного транспорта, при добровольном отказе от полета или обмене билетов с клиента может взиматься плата. Однако взимание разного размера платы за одно и то же действие должно быть экономически обосновано и соразмерно фактически понесенным расходам оператора.

Служба установила, что авиакомпания утвердила разный размер платы за внесение изменений в договор воздушной перевозки и отказ от нее в зависимости от факта вылета воздушного судна. Так, сбор за обмен и возврат при уведомлении до вылета составлял от 4 тыс. рублей, после вылета - от 8 тыс. рублей. пресс-служба ФАС

В ФАС уверены, что действия компании "Азимут" одержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Представители профильного ведомства выдали перевозчику предупреждение. Теперь компании необходимо рассчитать и утвердить размер взимаемой с пассажира платы за обмен и отказ от билета вне зависимости от факта вылета воздушного судна исходя из экономически обоснованного уровня затрат. Срок исполнения предупреждения составляет один месяц.

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Фото: PITER.TV