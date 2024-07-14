В аэропорту Пулково появилась вторая курительная комната

Новое пространство предназначено исключительно для использования электронных систем нагревания табака.

В терминале аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург) начала работу вторая курительная комната, предназначенная исключительно для использования электронных систем нагревания табака. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Пространство доступно только для совершеннолетних пассажиров, с ограничениями по количеству одновременно находящихся внутри людей. Это уже вторая курилка в аэропорту — первая открылась 1 июля, изначально с платным посещением (500 рублей за разовый вход). Однако после обращения депутата Госдумы Сергея Боярского ("Единая Россия") в ФАС с требованием проверить обоснованность тарифов, администрация аэропорта "по многочисленным просьбам" отменила плату.

Обе курительные комнаты продолжают работать в штатном режиме, соблюдая установленные законом ограничения для подобных зон в общественных местах.

Ранее сообщалось, что ущерб Пулково от налетов БПЛА составил до 55 млн рублей.

Фото: пресс-служба Пулково