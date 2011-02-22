Ущерб Пулково от налево БПЛА составил до 55 млн рублей

С 4 по 7 июля аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге испытал значительные финансовые потери из-за массовых отмен рейсов, вызванных атаками украинских беспилотников.

Петербургский аэропорт "Пулково" понес убытки на сумму 50-55 млн рублей в связи с массовыми отменами рейсов с 4 по 7 июля, которые были вызваны атаками украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным "Ведомостей", ссылаясь на информацию ООО "Воздушные Ворота Северной столицы", за указанный период было отменено 172 рейса. Прямые потери аэропорта включают утраты как в авиационных, так и в неавиационных доходах. Однако полные убытки еще не подсчитаны, поскольку остаются неопределенными косвенные расходы, такие как снижение пассажиропотока и сбои в логистике.

Основные финансовые потери понесли авиакомпании, которые, помимо отмены рейсов, были обязаны размещать пассажиров в гостиницах и организовывать их транспортировку до конечных пунктов назначения.

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Фото: Аэропорт Пулково / VK