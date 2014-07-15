В Псковской области запретили публикацию данных о применении БПЛА

Глава региона объяснил, чем продиктовано его решение.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал Указ о запрете распространения в СМИ и интернете любой информации о вражеских беспилотниках и последствия их применения, в том числе публикацию фотографий и видеороликов. Соответствующий документ опубликован российским чиновником в собственном Telegram-канале. Он уточнил, что запрет касается распространения информации, раскрывающий места расположения сил и средств министерства по обороны страны, правоохранительных органов. В отдельных случаях запрет может трактоваться как информационная помощь противнику, за что в России предусмотрена уголовная ответственность.

Уверен, что необходимость принятия такого решения понятна любому здравомыслящему человеку. Подобные решения приняты во многих субъектах Российской Федерации. Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

.По его словам, запрет не связан с ухудшением обстановки на территории области, а продиктован "элементарным здравым смыслом".

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Фото: Telegram / Михаил Ведерников