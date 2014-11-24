Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске

Пострадали две россиянки в Курской области.

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали центральную районную больницу, здание скорой помощи и административное помещение ЗАО "Агрофирма Рыльская" городе Рыльске. Соответствующее заявление через социальные сети сделал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. В собственном Telegram-канале российский чиновник пояснил, что есть пострадавшие. Речь идет о двух местных жительницах. После атаки противника посечено остекление зданий, загорелась кровля.

Уважаемые жители, прошу каждого: будьте крайне бдительными! Враг наносит бесчеловечные удары по нашей территории! Берегите себя! Аелександр Хинштейн, врио главы региона

Известно, что у 30-летней пациентки медики зарегистрировали резаную рану груди. Женщина была госпитализирована в Курскую областную больницу в средней степени тяжести. У 51-летней женщины зафиксировано осколочное ранение правого бедра и ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первую помощь, в дальнейшем пострадавшая будет наблюдаться врачами амбулаторно. Глава региона подчеркнул, что на месте происшествия сейчас находится руководитель района. Утром у администрации запланирован подомовой обход. Александр Хинштейн пообещал помочь собственникам в устранении повреждений частных домов, если их выявят специалисты.

В курском приграничье трое детей пострадали из-за атаки БПЛА.

Фото и видео: Telegram / Александр Хинштейн