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В курском приграничье трое детей пострадали из-за атаки БПЛА
Сегодня, 8:47
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В курском приграничье трое детей пострадали из-за атаки БПЛА

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Врио главы региона рассказал о вчерашней атаке Украины на приграничье.

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников поселок Марьино, расположенный на территории приграничном Рыльском районе Курской области. Соответствующее заявление подписчикам в социальных сетях сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн. Чиновник заметил, что  в результате атаки ВСУ пострадали три ребенка.

Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали поселок Марьино Рыльского района. К сожалению, под удар попали трое детей.

Александр Хинштейн, врио главы Курской области

Эксперт заметил, что у семилетней девочки медики зафиксировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также осколочное ранение лица и ушиб правого колена. У девятилетнего мальчика врачи диагностировали травму ноги и мизинца на правой руке, а у 13-летнего  юноши - ушибы мягких тканей ног. Несовершеннолетние пациенты сразу же были осмотрены специалистами, после чего пострадавшие были госпитализированы в областную больницу.

Дело о теракте завели после обстрела Рыльска, где погибла женщина.

Фото: Госдума России

Теги: александр хинштейн, беспилотники, всу, курская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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