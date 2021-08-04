Дело о теракте завели после обстрела Рыльска, где погибла женщина

ВСУ ударили по российскому городу при помощи РСЗО "Вампир".

Уголовное дело о теракте (по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ) возбуждено Следственным комитетом России после обстрела Вооруженными силами Украины города Рыльска, на территории которого погибла женщина. Соответствующее заявление сделала в видеообращении официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она подчеркнула, что специалистами надзорного ведомства на месте трагедии обнаружены фрагменты ракет реактивных систем залпового огня "Вампир" с поражающими элементами.

На месте происшествия обнаружены фрагменты ракет от чешской ракетной системы залпового огня "Вампир", начиненных поражающими элементами для причинения максимального урона. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Напоним, что в четверг, 5 июня, неонацисты киевского режима нанесли прицельный ракетный удар по жилым домам в Рыльске. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил в социальных сетях, что в результате трагедии погибла 32-летняя женщина. Еще шесть мирных жителей ранены. Дополнительно в городе повреждены жилые здания и другие объекты гражданской инфраструктуры. Проводятся судебные экспертизы для установления точного материального ущерба, опрашиваются свидетели и пострадавшие. СЛедствие устанавливает лица из рядов ВСУ, причастные к ударам по Рыльску.

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Фото и видео: Следственный комитет России