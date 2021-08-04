Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на псковских десантников в Чечне

Осуждены Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов.

Южный окружной военный суд приговорил четырех участников атаки на псковских десантников в 2000 году к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) российских силовых структур и официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко. Известно, что злоумышленники призваны виновными по части 2 статьи 209, статье 279, 317 УК РФ. Речь идет об участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. наказание фигуранты расследования проведут в исправительной колонии строгого режима.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четвертым жителям Республики Татарстан: Ильгаму Гумерову, Ильгизу Мухаметгалиеву, Хайдару Раззакову и Мухамедвали Шайхутдинову. Они признаны виновными в совершении преступлений... Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Напомним, что 29 февраля 2000 года Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Преступление произошло в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни на высоте 776.0. Жертвами трагедии стали 84 российских военнослужащих. Подозреваемые Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов были задержаны в 2022 году.

ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных.

Фото и видео: Следственный комитет России