ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных

Их задержали по адресам проживания в Ставропольском крае, Ингушетии, Дагестане и Астраханской области.

Сотрудники ФСБ России задержали четверых членов банды Шамиля Басаева, причастных к нападениям на военных в 1999-2000 годах. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.

В опубликованном заявлении отмечается, что совместно с СК РФ и МВД России была собрана доказательная база против Арсена Колдасова, Раджаба Хасаева, Батыра Арсанова и Расула Тахтамирова, которые до сих пор не понесли наказания. Их задержали по адресам проживания в Ставропольском крае, Ингушетии, Дагестане и Астраханской области. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 172 нелегальных "оружейников" в 58 регионах РФ.

Видео: ЦОС ФСБ России