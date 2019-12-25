В Петербурге создадут вакцину от аденовируса для призывников и военных

В армейских коллективах аденовирус нередко становится причиной вспышек пневмонии.

В России разрабатывают специальную вакцину против аденовирусной инфекции, которая предназначена для защиты военнослужащих и призывников. Над проектом совместно работают Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) и Военно‑медицинская академия, сообщил ТАСС.

По словам заместителя директора по научной работе ИЭМ Ирины Исаковой‑Сивак, в армейских коллективах аденовирус является одним из ключевых возбудителей пневмоний. Это связано с особенностями службы: плотной заселённостью казарм и специфическими условиями быта.

При этом для гражданского населения инфекция представляет меньшую угрозу. Ранее в стране не существовало действенного средства, которое надёжно защищало бы новобранцев от этой инфекции.

Интересно, что попытки создать подобную вакцину предпринимались ещё в советское время. Тогда учёным удалось разработать пероральный вариант препарата, но запустить его в массовое производство так и не получилось.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)