ФСБ сообщила о задержании 172 нелегальных "оружейников" в 58 регионах РФ

Силовики изъяли 404 единицы огнестрельного оружия и свыше 136 кг взрывчатых веществ.

Российские силовые структуры сообщили о задержании 172 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 58 субъектах нашего государства. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что надзорным ведомство прекращена работа 62 подпольных мастерских по переделке вооружения. Специальная операция проводилась в период с марта по апрель 2025 года. По местам нахождения злоумышленников были организованы мероприятия и следственные действия. Из незаконного оборота удалось изъять 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Речь ведется о пулеметах, автоматах, пистолетах-пулеметах, пистолетах, револьверах, винтовках, карабинах, ружьях, гранатах и запалах.

Изъято.... более 136 килограммов взрывчатых веществ (аммонал, гексоген, пластит, тротил, порох) и свыше 56 тысяч патронов различного калибра. ЦОС ФСБ РФ

Дополнительно оперативниками прекращена работа 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России