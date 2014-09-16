ФТС: В Московской области нашли гараж с розами из Эквадора с 16 кг наркотиков

СТоимость запрещенного товара на черном рынке оценивается в 200 миллионов рублей.

На территории Московской области сотрудники Федеральной таможенной службы России нашли гараж с розами из Эквадора, содержащими 16 килограммов наркотичкских веществ. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что на территорию нашей страны незаконный груз прибыв спрятанном виде. Стоимость такой партии кокаина оценивается на черном рынке в 200 миллионов рублей. Криминальный товар был расфасован в плоские листы и тонкие трубочки. Их злоумышленники аккуратно спрятали между цветами, которые прибыли в подмосковную Балашиху в грузовой фуре. В настоящее время сотрудники ФТС и ФСБ установили получателя, которым оказался гражданин Колумбии. Именно этот мужчина спрятал "товар" в гараже, а цветы затем просто выбросил. В квартире иностранца силовики нашли и другие запрещенные вещества Теперь подозреваемому грозитлишение свободы вплоть до пожизненного срока заключения.

Арсенал оружия нашли в доме фигуранта дела о незаконных валютных операциях в Петербурге.

Фото и видео ФТС России