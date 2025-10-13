ФАС приостановила конкурс на ремонт Меншикова бастиона Петропавловки

Жалоба компании ЭСК привела к остановке закупки для крепости.

Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурс на проведение противоаварийных работ на Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. Это следует из данных портала государственных закупок. Причиной стала жалоба ООО "ЭСК", которую не допустили к участию в конкурсе. ФАС признала решение комитета по государственному заказу Петербурга об отклонении заявки неправомерным.

Антимонопольная служба выдала предписание устранить нарушения. До выполнения требований выбор подрядчика приостановлен. Также рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении комитета по госзаказу. Приём заявок должен был завершиться 6 августа, но процедура остаётся замороженной до исполнения предписания.

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Фото: Piter.TV