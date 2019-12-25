Детские рисунки украсили петербургские троллейбусы

Организаторы приглашают юных художников принять участие в следующем, XIV конкурсе.

В ГУП "Горэлектротранс" 26 августа наградили победителей XIII конкурса детских рисунков "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве", который был приурочен к 90-летию петербургского троллейбуса. В творческом состязании поучаствовали 259 детей, причем не только из Северной столицы, но и из Москвы и Волгоградской области, сообщили в Смольном.

Троллейбусы, украшенные работами победителей, уже сегодня вышли на свои маршруты – это №№1 и 22. Организаторы приглашают юных художников принять участие в следующем, XIV конкурсе. Он пройдет в 2027 году.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы отметили день рождения "Костра". Место для мероприятия – Дом книги – выбрали неслучайно. Именно здесь в 1936 году началась работа главного редактора Самуила Маршака над первым номером.

Фото: пресс-служба Смольного