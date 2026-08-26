Журнал веселых и любознательных: петербуржцы отметили день рождения "Костра"

Место для мероприятия – Дом книги – выбрали неслучайно. Ведь именно здесь в 1936 году началась работа главного редактора Самуила Маршака над первым номером журнала.

В Санкт-Петербурге на выходных прошел медиадень детского ежемесячного издания "Костер". В этом году ему исполнилось 90 лет. Организатором выступила редакция журнала при информационной поддержке газеты "Петербургский дневник".

Место для мероприятия – Дом книги – выбрали неслучайно. Ведь именно здесь в 1936 году началась работа главного редактора Самуила Маршака над первым номером журнала. Его идея заключалась в том, чтобы привить школьникам любовь к чтению и расширить их кругозор в сфере науки и искусства.

По сей день "Костер" остается актуальным среди юных читателей благодаря рубрикам, начиная от "Калейдоскопа профессий" и заканчивая "Советами Мэри Поппинс". Также в этом году был запущен сайт журнала. Теперь свежий номер доступен на мобильных устройствах абсолютно бесплатно. Например, в выпуске за август читатели могут узнать, о чем рассказывают памятники Петербурга или кто пойдет в животноводы.

Благодаря удобному цифровому доступу издание помогает школьникам не только разобраться в себе и мире, но и раскрыть творческие способности. Каждый человек может стать автором независимо от возраста, чтобы привнести новые идеи в литературное пространство.

Параметром, по которому определяется, что должно быть опубликовано, является соответствие вот тому хрестоматийному журналу, планке, которую задал еще Самуил Маршак. А потом продолжали многие-многие легендарные советские авторы, которых мы с Вами проходили в школе и которые сегодня являются родоначальниками журнала "Костер". Кирилл Смирнов, издатель журнала "Костер"

Девяносто лет назад Николай Тихонов, Ольга Берггольц, Евгений Шварц – выдающиеся авторы отечественной литературы зажгли "Костер", чтобы согреть сердца юных читателей. Это пламя не погасло: журнал продолжает открывать новые имена. Например, для Веры Шалаевской знакомство с редакцией стало возможностью публиковать свои стихотворения.

Наше сотрудничество с журналом "Костер" началось с участия в фестивале молодых детских писателей "Как хорошо уметь писать". Там мы познакомились с Николаем Борисовичем (главный редактор журнала "Костер" – прим.ред.). И после фестивалей мои стихотворения опубликовали в журнале. Вера Шалаевская, поэт, автор журнала "Костер"

В рамках фестиваля организаторы подготовили интерактивную программу. В течение дня показывали сказочный музыкальный спектакль "Маленький принц" из репертуара Мариинского театра, проводили конкурс чтецов "Микрофон Костра" и устраивали дворовые игры для любителей активного отдыха. Но особенно гостей зацепили истории из жизни поэтов.

Мне понравилось, как рассказывали про разных поэтов там: как один поэт изобрел самолет свой. Яна Солонко, гость медиадня журнала "Костер"

Журнал "Костер" остается главной творческой площадкой для школьников. И пока он горит, у юных дарований всегда будет место, где их услышат и поддержат.

Фестиваль "Медиадень журнала "Костер" стал лишь началом юбилейного цикла. Впереди — премьера аудиоспектакля "Костёр – голос Победы", церемония гашения памятных открыток и большой праздничный концерт в Аничковом дворце.

Материал подготовила Амина Дакукина (молодежная редакция Piter.TV)

Видео: Piter.TV