В Петербурге определили финалистов конкурса "Доверие потребителя-2026"

В финал попал 71 участник.

Подведены итоги первого этапа XVIII общественного независимого конкурса "Доверие потребителя-2025". В финал вышел 71 участника в 22-х номинациях. Со списком финалистов можно ознакомиться на портале "Строительный Петербург".

Интернет-голосование проходило среди потребителей с мая по август. За этот период было собрано более 20 тысяч голосов. В итоге, в следующем этапе конкурса будут участвовать более 70 участников.

Оргкомитет согласовал с каждым финалистом готовность участвовать во втором этапе. Каждый из участников в определенные сроки предоставит конкурсную документацию, а также согласует с Оргкомитетом даты объездов. В ноябре 2026 года финалисты представят презентации по защите своих проектов.

Ранее мы сообщали, что в 2026 году перечень номинаций конкурса "Доверие потребителя" новые категории, посвященные малоэтажному строительству комфорт- и бизнес-класса.

Фото: портал "Строительный Петербург"