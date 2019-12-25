Первый этап XIX конкурса "Доверие потребителя-2026" завершается в Петербурге

В 22 номинациях были представлены 220 участников.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подводят итоги первого этапа конкурса "Доверие потребителя — 2026". Интернет-голосование проходило с 20 мая по 31 августа, сообщил портал "Строительный Петербург".

В этом году участниками конкурса стали застройщики, банки, управляющие компании и агентства недвижимости, а также проекты в сфере жилищного строительства. В итоге за 220 номинантов в 22-х номинациях было отдано более 20 тысяч голосов.

Для участия компании должны были соответствовать нескольким требованиям, например, учитывался срок работы на рынке региона, который составляет не менее пяти лет. Для застройщиков одним из условий стало отсутствие проблемных объектов и задержек сроков строительства более чем на квартал.

В 2026 году Оргкомитет внес в перечень номинаций новые категории, посвященные малоэтажному строительству комфорт- и бизнес-класса. Оценку экспертов получат как строящиеся, так и уже реализованные проекты.

В прошлом году мы расширили горизонты для участников, позволив девелоперам выставлять на суд общественности сразу несколько своих проектов. Высокий интерес к этому формату подтвердил актуальность перемен. Валентина Нагиева, исполнительный директор Оргкомитета конкурса

Сейчас завершается этап экспертного голосования. В финал выйдут те, кто попал в топ-5 среди компаний и топ-3 среди проектов по итогам народного голосования. После этого финалистов ждет углубленная профессиональная экспертиза.

Фото: портал "Строительный Петербург"