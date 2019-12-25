ФАС: соглашения о стабилизации цен на топливо заключены в 44 регионах

Максим Шаскольский

Региональные органы власти и независимые автозаправочные станции (АЗС) в 44 субъектах страны заключили 125 соглашений по стабилизации цен на топливо. Соответствующее заявление журналистам сделал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. Чиновник из профильного ведомства выступил перед СМИ в кулуарах Всероссийской тарифной конференции ФАС. Эксперт отмечает, что видит сдерживание цен на топливо благодаря этим документам.

У нас в 44 субъектах заключено 125 соглашений. Эта работа продолжается. Максим Шаскольский, глава ФАС России

На прошлой неделе стало известно, что между региональными органами власти и независимыми АЗС подписано 94 соглашений. Договоренности направлены на урегулирование ценовой ситуации в стране. Сотрудники ФАС уведомляли СМИ, что они продолжат оказывать консультационную и организационную помощь сторонам таких соглашений для стабилизации цен на отечественном топливном рынке.

Глава ФАС сообщил, что тарифы ЖКХ с 1 января не меняли.

Фото: Piter.tv