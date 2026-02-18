Глава ФАС сообщил, что тарифы ЖКХ с 1 января не меняли

По его словам, при поступлении иной информации ФАС проведет необходимые проверки в регионах.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что тарифы ЖКХ с 1 января не меняли. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Шаскольского, с начала года была проведена орректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС. Он подчеркнул, что никаких других изменений тарифов с 1 января нет, но при поступлении иной информации ФАС проведет необходимые проверки в регионах.

Шаскольский напомнил о действующих механизмах защиты граждан. По его словам, в России действует система адресных субсидий в случае, если расходы на оплату ЖКУ превысили максимально допустимую долю в совокупном доходе граждан. Он подчеркнул, что на федеральном уровне порог установлен на уровне 22%.

Ранее мы сообщали, что ФАС предписала исключить 51 млрд рублей из тарифов ЖКХ.

