Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала исключить 51 млрд рублей из тарифов ЖКХ. Об этом сообщил глава службы Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, в 2020 году из тарифа было исключено 2,4 млрд рублей. Шаскольский отметил, что спустя пять лет показатель исключения экономически необоснованных затрат заметно вырос. Он напомнил, что эта работа ведется территориальными органами ФАС с 2024 года.

Принятые меры позволили в ряде регионов снизить тарифы в отдельных сферах ЖКХ. В этом году работа по проверке тарифного решения будет продолжаться.



Максим Шаскольский, глава ФАС

Видео: Правительство России