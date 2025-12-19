Участникам рынка могут грозить крупные штрафы и антимонопольные меры.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые проверки участников топливного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В опубликованном сообщении ФАС отмечается, что служба подозревает компании в картельном сговоре. В ФАС считают, что реализация этого сговора могла повлечь повышение стоимости нефтепродуктов на биржевых торгах.

Уточняется, что сотрудники ФАС провели осмотры территорий и помещений, копирование документов и информации. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа всех полученных сведений. Если подозрения подтвердятся, участникам рынка могут грозить крупные штрафы и антимонопольные меры.

Ранее петербургская биржа заявила о подорожании бензина Аи-92 почти на 10%.

Фото: Piter.tv